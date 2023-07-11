В целях безопасности: в Казани в день матча за Суперкубок ограничат продажу алкоголя

В Казани в день матча за Суперкубок 15 июля ограничат продажу алкоголя

Стало известно, что в Казани в день матч за Суперкубок России по футболу - 2023, который проведут 15 июля на "Ак Барс Арене", будет ограничена продажа алкоголя. Премьер-министр РТ Алексей Песошин уже подписал постановление об ограничении продажи алкогольной продукции на определенной территории.

Решение о запрете на продажу алкоголя в этот день было принято в соответствии с федеральным законодательством. Цель такого решения - обеспечение безопасности при проведении матча. Официальное постановление было опубликовано на портале правовой информации РТ. Там же указан и полный список улиц, на которых запретят продажу алкоголя. Запрет не затронет только точки общепита.