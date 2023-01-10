В Бугульминском районе Татарстана по подозрению в крупном мошенничестве и взятке задержан замглавы исполкома Вахит Гарафутдинов

В Татарстане по подозрению в крупном мошенничестве задержан чиновник из Бугульминского района. Как пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на свои источники, речь идет о заместителе главы исполкома района по инфраструктурному развитию.

Вахита Гарафутдинова подозревают в мошенничестве на 7 миллионов рублей, которые были выделены по госконтракту для строительства очистных сооружений в поселке Подгорный в 2018 году.

Кроме этого, по данным источника, была и взятка в размере 450 000 рублей от подрядчика, которую получил Гарафутдинов за всяческую помощь и покровительство.