В Бугульминском районе Татарстана по подозрению в крупном мошенничестве и взятке задержан замглавы исполкома Вахит Гарафутдинов
Фото: vechorka.ru
В Татарстане по подозрению в крупном мошенничестве задержан чиновник из Бугульминского района. Как пишет "Бизнес Онлайн" со ссылкой на свои источники, речь идет о заместителе главы исполкома района по инфраструктурному развитию.
Вахита Гарафутдинова подозревают в мошенничестве на 7 миллионов рублей, которые были выделены по госконтракту для строительства очистных сооружений в поселке Подгорный в 2018 году.
Кроме этого, по данным источника, была и взятка в размере 450 000 рублей от подрядчика, которую получил Гарафутдинов за всяческую помощь и покровительство.