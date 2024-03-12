В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется не просто

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии Казанского Федерального Университета Тимур Аухадеев поделился своими прогнозами относительно приближения весны для жителей Казани. Он отметил, что не стоит ожидать резкого таяния снега, поскольку в марте температура воздуха продолжает оставаться на зимнем уровне.





В дневное время суток может быть теплее, что позволяет почувствовать первые признаки весны, но долгосрочный прогноз указывает на то, что температура воздуха в марте будет ниже климатической нормы. Это означает, что в ближайшее время ожидается сохранение зимней погоды.Тимур Аухадеев также заявил, что жители Казани столкнутся с увеличением атмосферного давления, что может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Информация об этом была предоставлена пресс-службой университета.