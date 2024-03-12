В ближайшие дни метеозависимым жителям Татарстана придется не просто
v1.ru
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии Казанского Федерального Университета Тимур Аухадеев поделился своими прогнозами относительно приближения весны для жителей Казани. Он отметил, что не стоит ожидать резкого таяния снега, поскольку в марте температура воздуха продолжает оставаться на зимнем уровне.
Тимур Аухадеев также заявил, что жители Казани столкнутся с увеличением атмосферного давления, что может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Информация об этом была предоставлена пресс-службой университета.
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