В августе показали новый фильм: инклюзивная киношкола Казани набирает учеников

Инклюзивная киношкола «Титры» в Казани проводит набор учащихся

Инклюзивная киношкола «Титры» в Казани набирает учащихся в старшую группу. Присоединиться к занятиям могут все желающие, возраст которых от 11 до 17 лет.

Обучение будет проводиться два раза в неделю в инклюзивно-досуговом центре «Перемена», который расположен на Кул Гали, 10. Заявки можно подать до 21 сентября, а подробности и расписание узнать по телефону +7 (987)416-07-20.

Напомним, что в августе этого года в кинотеатра КДК имени Ленина киношкола «Титры» показала новый фильм «Робинзон». В картине рассказывалось о взаимоотношениях родителей и детей.