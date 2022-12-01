В Ассоциации перевозчиков РТ прокомментировали инцидент с высаженным из автобуса в Казани пятиклассником
Фото: Татар-Информ
Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ прокомментировал нам сообщения о высаженном из автобуса пятикласснике в Казани. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мальчика высадили на мороз из-за того, что у него не хватило денег на карте.
"Мама пятиклассника прислала скрин транзакции карты, сообщила что кондуктор-женщина высадила ее ребенка из автобуса. Был установлен автобус. На данном автобусе кондуктором работает мужчина. Автотранспортное предприятие приняло решение дополнительно проверить автобусы, которые в данное время находились на участке маршрута, о котором сообщила мама ребенка. В трех автобусах, следующих после по маршруту, работают кондуктора-мужчины. Да, в одном автобусе есть кондуктор-женщина, но данный автобус уехал с остановки ранее того времени, которое указала мама", - отметили в Ассоциации АТП РТ.
У женщины-кондуктора, по сообщению Сергея Темлякова, взяли объяснительную. Она написала, что и сама является мамой, а потому никогда бы не позволила себе высадить на мороз школьника.
"Автотранспортное предприятие может предоставить своего сотрудника для выезда на конечную остановку. Мальчик в присутствие законного представителя мамы сможет визуально показать кондуктора-женщину на предмет был факт что его высадили или нет", - резюмировал Темляков.