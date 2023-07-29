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В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами

В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами
В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами

Фото: открытые источники

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В условиях адской жары остро встал вопрос, как снизить температуру в салонах общественного транспорта в Казани. Замеры перевозчиков показали, что внутри автобусов температура достигает 37 градусов тепла.

В час пик, пишут "Вести", в салоне казанского автобуса становится как в сауне.

Чтобы решить проблему, предлагается установить на новые автобусы кондиционеры. Оплатить идею предлагается за счет средств Минтранса РТ.

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