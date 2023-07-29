В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами

В условиях адской жары остро встал вопрос, как снизить температуру в салонах общественного транспорта в Казани. Замеры перевозчиков показали, что внутри автобусов температура достигает 37 градусов тепла.

В час пик, пишут "Вести", в салоне казанского автобуса становится как в сауне.

Чтобы решить проблему, предлагается установить на новые автобусы кондиционеры. Оплатить идею предлагается за счет средств Минтранса РТ.