В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана, который вез 26 килограммов хлопка
Фото: социальные сети
Таможня в аэропорту Казани задержала 31-летнего пассажира с рейса Ашхабад-Казань. Мужчина вез хлопковую пряжу весом около 26 килограммов.
Пассажир при прохождении таможенного контроля пошел по "зеленому коридору". Однако тюки в багаже заинтересовали таможню.
Общий вес пряжи исключает то, что мужчина собирался использовать ее в личных целях. Мужчина пояснил, что ввозил пряжу как образец для текстильных компаний России. О том, что ее надо декларировать, мужчина, по его словам, не знал.
Возбуждено административное дело, товар был изъят. Решение по делу будет принимать суд.