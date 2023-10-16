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В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана, который вез 26 килограммов хлопка

В аэропорту Казани задержали пассажира из Туркменистана, который вез 26 килограммов хлопка

Фото: социальные сети

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Таможня в аэропорту Казани задержала 31-летнего пассажира с рейса Ашхабад-Казань. Мужчина вез хлопковую пряжу весом около 26 килограммов.

Пассажир при прохождении таможенного контроля пошел по "зеленому коридору". Однако тюки в багаже заинтересовали таможню.

Общий вес пряжи исключает то, что мужчина собирался использовать ее в личных целях. Мужчина пояснил, что ввозил пряжу как образец для текстильных компаний России. О том, что ее надо декларировать, мужчина, по его словам, не знал.

Возбуждено административное дело, товар был изъят. Решение по делу будет принимать суд.

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