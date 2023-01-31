В аэропорту Казани самолет в Стамбул с 98 пассажирами на борту не смог взлететь из-за неисправности

Транспортная прокуратура Татарстана проводит проверку в связи с задержкой вылета самолета в аэропорту Казани, сообщает сегодня, 31 января, пресс-служба надзорного ведомства. Сообщается, что воздушное судно прервало взлет из-за неисправности системы индикации двигателей.

"Татарская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с произошедшей 31 января 2023 года задержкой вылета по технической причине самолета, выполнявшего рейс №5793 по маршруту Казань - Стамбул", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, командир воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Ираэро", прервал взлет самолета.

Сообщается, что на время ожидания вылета пассажирам оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Время задержки рейса составило почти 4,5 часа. На борту были 98 пассажиров - 91 взрослый и 7 детей, а также 4 члена экипажа.

Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

