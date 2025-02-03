В аэропорту Казани и Нижнекамска 3 февраля введены временные ограничения

С самого утра в пяти аэропортах введён режим «Ковёр». Из-за этого не работают воздушные гавани в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Росавиация сообщает, что вылет и прилёт рейсов задержаны.

Что известно в настоящее время об атаке БПЛА:

Около часа ночи Волгоград подвергся атаке беспилотников. ВСУ пытались поразить нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Красноармейском районе города.

В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ в Волгоградской области возникли небольшие пожары, которые удалось быстро потушить. Также в регионе зафиксированы кратковременные перебои в электроснабжении. Пострадавших нет.

По информации SHOT, атака была комбинированной — применялись дроны PD-2 и «Лютый». Аппараты направлялись к Волгограду со стороны Морозовска (Ростовская область) и пролетали вблизи Калача-на-Дону.

Удар пришёлся спустя час после празднования годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В этот день Волгоград традиционно переименовывают в Сталинград в память о Победе.

Жители города сообщают, что в небе раздавались около 50 взрывов. Громкие звуки также слышали в Ленинске, который находится в 50 километрах от Красноармейского района, и в посёлке Светлый Яр.

Помимо этого, ВСУ нанесли удар по энергетическим объектам в Астраханской области. В результате атаки на газоперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

В Ростовской области ночью уничтожили 29 беспилотников. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона.

Кроме того, силы ПВО и РЭБ ликвидировали несколько дронов в двух районах Воронежской области, пишет shot.