В администрации Тукаевского района Татарстана проводятся обыски

Сегодня, 22 марта, в администрации Тукаевского района Татарстана проходят обыски. Силовики нанесли визит в рамках расследования экономических и коррупционных преступлений. Сообщается об изъятии из исполкома документации.

Известно, что обыски проводят по делу о превышении должностных полномочий. Чиновников подозревают в том, что они выдавали земельные участки незаконно, с нарушением требования действующих норм. Об этом сообщает "Татар-Информ".

