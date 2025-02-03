В 78 лет умер основатель отельной сети «Регина» Михаил Скоблионок

Ушел из жизни Михаил Скоблионок, основатель гостиничной сети «Регина». Информацию об этом KazanFirst подтвердила директор школы №12 Розалия Козловская.

Она отметила, что эта утрата стала тяжёлым ударом. По её словам, Михаил Абрамович был человеком с сильным характером и добрым сердцем. Козловская напомнила, что именно благодаря его инициативе и стремлению в Казани 27 лет назад появилась школа «Мишпахтейну», где дети получили возможность изучать родной язык и традиции. Она подчеркнула, что Скоблионок был не только решительным лидером, но и человеком с большим сердцем, а память о нём и его делах навсегда сохранится в истории школы. Козловская также выразила соболезнования его семье и близким.

О смерти Михаила Скоблионка сообщили и в федеральной еврейской национально-культурной автономии. Представители организации выразили сочувствие его родным и друзьям.

Известно, что генеральный директор ООО «ТАКПО» и президент еврейской национально-культурной автономии Татарстана «Нехама» скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

Михаил Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове, а в 1971 году окончил Казанский химико-технологический институт.