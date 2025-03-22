В 7-й больнице Казани начнут проводить операции по трансплантации сердца

В 7-й городской клинической больнице Казани начнут проводить операции по трансплантации сердца. Уже составлен список пациентов, нуждающихся в пересадке.

Эти планы были озвучены главой больницы Артуром Деляном на форуме «Сердечная команда», который проходит в ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Зульфия Ким пояснила, что трансплантация сердца — крайне важная процедура. По ее словам, в последние годы увеличился спрос на такие операции из-за того, что у молодых людей, перенесших COVID-19, ухудшаются функции сердца. Для многих из них пересадка — единственный способ спастись. Специалисты больницы прошли необходимое обучение и готовы проводить такие операции, а также уже составили список нуждающихся в пересадке.