В 7-й больнице Казани начнут проводить операции по трансплантации сердца
Фотограф: zaid mohammed: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/10949052/
В 7-й городской клинической больнице Казани начнут проводить операции по трансплантации сердца. Уже составлен список пациентов, нуждающихся в пересадке.
Эти планы были озвучены главой больницы Артуром Деляном на форуме «Сердечная команда», который проходит в ИТ-парке имени Башира Рамеева.
Зульфия Ким пояснила, что трансплантация сердца — крайне важная процедура. По ее словам, в последние годы увеличился спрос на такие операции из-за того, что у молодых людей, перенесших COVID-19, ухудшаются функции сердца. Для многих из них пересадка — единственный способ спастись. Специалисты больницы прошли необходимое обучение и готовы проводить такие операции, а также уже составили список нуждающихся в пересадке.
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