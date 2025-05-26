В 5 парках Казани организуют бесплатные консультации психологов

С 4 июня в казанских парках начнётся социальная инициатива «Выслушаем», в рамках которой специалисты центра «Доверие», а также студенты и начинающие психологи будут бесплатно оказывать консультации всем желающим. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина.

Она отметила, что любой человек, независимо от возраста, сможет сесть рядом с психологом и поделиться своими волнениями или жизненными историями.

При этом Алия Загидуллина подчеркнула, что консультации будут проходить анонимно и бесплатно, без необходимости предварительной записи или предоставления личных данных. Приём будет организован каждую среду с 16:00 до 19:00 в парках «Сосновая роща», «Крылья советов», Победы, им. Урицкого и им. Горького.