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· Полина Модестова

В 22 уже вернулись люди: в доме на Чехова в Казани после пожара восстанавливают квартиры

В Казани в доме по улице Чехова 40 квартир готовы к возвращению жильцов после пожара
В 22 уже вернулись люди: в доме на Чехова в Казани после пожара восстанавливают квартиры

Администрация Казани

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В Казани в доме №8/2, расположенном на улице Чехова, после пожара 40 квартир уже готовы к возвращению жильцов. В 22 из них начали заезжать хозяева. Остальные квартиры расположены на пятом этаже, в нем продолжают проводить восстановительные работы.

Силами ООО "УК Вахитовского района" и ООО "СК Эталон" на сегодняшний день были заменены уже все стояки холодной воды, а также 12 стояков канализации. В помещении УФМС полностью восстановили системы водоснабжения и водоотведения. Без канализации пока что остаются 16 квартир.

В 58 квартирах есть электричество. Полностью восстановить подачу электроэнергии планируют после просыхания проводки и квартирных щитов, что произойдет приблизительно к 23 июня. Газ пока что подать невозможно, рабочие заново построят оголовки вентиляционных шахт после восстановления крыши.

Восстановительными работами занимается 21 рабочий. Задействовано пять единиц спецтехники.

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