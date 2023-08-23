В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

В 2024 году начнут строительство детской городской больницы в Казани. Такую информацию сообщил глава Минздрава Татарстана, Марселя Миннуллина.



Изначально власти региона планировали приступить к строительству детской горбольницы в 2023 году, однако сроки были перенесены на год позже.



Заявление министра подтверждает, что проект не приостановлен, и строительство стартует в задуманное время. Планируется размещение городской больницы на берегу реки Казанки, на улице Гаврилова.Ранее на этом участке планировалось возведение жилого комплекса, однако вместо этого здесь появится аналогичное Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) медицинское учреждение. Новое медучреждение займет площадь 74 гектара.