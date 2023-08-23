В 2024 году саммит БРИКС пройдёт в Казани

Председательство в БРИКС будет передано России в следующем году. Существует вероятность, что Казань примет следующий саммит в октябре 2024 года.

По словам президента России Владимира Путина, запланировано провести около 200 различных мероприятий, охватывающих политическую, экономическую и общественную сферы, в более чем десяти городах России. Однако точные даты проведения саммита будут объявлены в более поздний период.

Отметим, что БРИКС-объединение 5 государств: Бразили, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. К слову, самый первый саммит также проходил в России в 2009 году.