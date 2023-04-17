В Казани в 2023 году построят шесть соципотечных домов

В Казани в текущем году будут построены шесть соципотечных домов. Пять из них возведут и введут в экплуатацию в квартаре № 1 в микрорайоне "Салават Купере". В микрорайоне М-14 построят еще один дом.

Об этом сегодня, 17 апреля, в рамках делового понедельника, проинформировал руководитель Управления капстроительства и реконструкции Казани Марат Самигулин.

"Всего будут введены в эксплуатацию шесть домов на 819 квартир и начато строительство двух домов в микрорайоне "М-14" на 850 квартир", — отметил он.

В минувшем году в Казани, напомнил Самигулин, заселили 17 жилых домой на 2154 квартиры. Из них 14 домов построили в "Салават Купере", один - на Стадионной в Дербышках. В М-14 заселили дом медработниками и учителями.