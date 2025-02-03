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В 2 районах Казани не смогли подготовить трассу для проведения «Лыжни России»

В ответ на эту ситуацию руководитель исполкома ...

pixabay.com

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В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани не удалось подготовить трассу для проведения лыжной гонки «Лыжня России» из-за недостатка снега. Об этом сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов на деловом понедельнике.

Он пояснил, что изначально планировалось подготовить трассу на улице Гаврилова, однако из-за нехватки снега создать качественное и безопасное покрытие не представляется возможным.

В ответ на эту ситуацию руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил организовать транспортное сообщение для жителей этих районов, чтобы они могли поучаствовать в соревнованиях на других площадках города. Он добавил, что для удобства жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов необходимо организовать транспортировку, чтобы люди могли добраться до удобных мест в районах Дербышки, Кировском и Московском, пишет «Татар-информ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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