Уже восьмой раз: в Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

В Татарстане сохраняется высокая пожарная опасность - МЧС региона снова предупредило местных жителей

МЧС Татарстана объявил местным жителям штормовое предупреждение. Оно связано с высоким классом пожарной опасности лесов.

Предупреждение действительно с 13 по 23 июня. Местами сохранился четвертый класс опасности, а также пятый.

«Если вы наткнулись в лесу на небольшой пожар, надо принять немедленные меры, чтобы остановить его и одновременно, если есть возможность, послать кого-то в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью», - отметили в ведомстве.