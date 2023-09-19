Новости Казани
· Полина Модестова

Уже приняли воспитанников: в Казани два детских сада открылись после ремонта

После капремонта в Советском районе Казани в сентябре 2023 года открыли два детских сада
Уже приняли воспитанников: в Казани два детских сада открылись после ремонта

Администрация Советского района

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В Советском районе Казани после проведения капитального ремонта были открыты два детских сада.

В мэрии города сообщают, что в детском саду №155 компенсирующего вида для детей с ОВЗ и детсаду №377 комбинированного вида был выполнен комплексный ремонт здания, а также благоустройство прилегающей территории. Первый после открытия принял 50 воспитанников, а второй почти в два раза больше - 95.

Для детей были обустроены яркие и комфортные группы, кабинеты для творчества, новый спортивный зал и другие функциональные помещения, о чем рассказали в администрации Советского района.

В прошлом году в Советском районе были были открыты еще три новых детских сада, которые рассчитаны на 730 детей. Они находятся в ЖК «Новые горки», «Лето» и Green.

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