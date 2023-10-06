Уже начали переоборудовать: в Казани предприятия готовят спецтехнику к зиме

В Казани предприятия начали готовить спецтехнику к зиме 2023/24

Коммунальную технику предприятия столицы Татарстана стали активно готовить к зиме. Рабочие проверяют, в каком состоянии находятся машины, проводят необходимый ремонт, а также красят их.

Стало известно, что в МУП «Городское благоустройства» к уборке снега готово 65% техники, включая самосвалы, фронтальные погрузчики, КДМ, тракторные щетки и другое. Остальная же находится на летнем содержании улице, но ее уже начали переоборудовать к зимнему режиму работы.