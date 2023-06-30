Новости Казани
· Полина Модестова

Уже давно перебрался на дачу: около Набережных Челнов в пожаре погиб мужчина

Возле Набережных Челнов 29 июня мужчина сгорел в дачном доме
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В СНТ "Отделочник" в Тукаевском районе Татарстана накануне, 29 июня. приблизительно в девять часов вечера произошел пожар, в результате которого погиб человек. Сообщается, что загорелся дачный дом, площадь которого - 42 квадратным метра. От него пламя в считанные минусы перешло на баню, находящуюся рядом.

Как сообщает chelny-izvest.ru, 62-летний хозяин недвижимости не успел спастись. Его тело было обнаружено во время разбора места происшествия. Соседние строения были спасены благодаря работе пожарным.Как рассказала дочь погибшего местного жителя, ее отец уже давно проживал на даче. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

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