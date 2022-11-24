Уж попали, так попали: двое мужчин в Казани случайно поцарапали Maybach криминального авторитета

В Казани двое мужчин совершенно случайно поцарапали автомобили Maybach и Rolls-Royce бизнесмена и криминального авторитета, сообщает Mash Ipratsh.

Возвращаясь вечером из кино на улице Спартаковской, мужчины спустились к парковке и решили сделать фото с автомобилями, которых у них, скорее всего, никогда не будет.

В результате на капоте остались царапины от джинсов. Мужчины испугались и сами вызвали полицейских.

Позже выяснилось, что хозяином роскошных машин оказался Радик "Дракон" Юсупов, арендующий место уже 17 лет. Ущерб от царапин составил 5 тыс. рублей.

В СМИ Юсупова называют криминальным авторитетом. Как уточняет Lenta.ru, в мае 2008 года Юсупов был арестован по подозрению в организации серии убийств, совершенных в 1996 году. В августе 2010 года его признали виновным в причастности к одному покушению на убийство и приговорили к четырем годам колонии, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.