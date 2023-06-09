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· Полина Модестова

Уволилось больше, чем устроилось: в Татарстане наметилась негативная тенденция в медицинской сфере

Отток медицинских кадров в Татарстане в прошлом году составил 567 человек
Уволилось больше, чем устроилось: в Татарстане наметилась негативная тенденция в медицинской сфере

pixabay

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Директор территориального ФОМС Алсу Мифтахова заявила, что в прошлом году в Республике Татарстан снизилось количество медицинских работников. Отток кадров, с ее слов, составил 567 человек.

В 2022 году в Татарстане на работы были приняты 4 911 человек, а уволились 5 487 сотрудников. Лечучреждения в прошлом году заявили, что они нуждаются в 1 075 кадрах.

Сообщается также, что из бюджета фонда в прошлом году был потрачен 21% от всех денег, которые были заложены на расходы больниц и поликлиник по зарплатам для врачей, медицинский сестер и других работников сферы.

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