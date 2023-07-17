«Увеличится на полторы тысячи»: в Казани растет чисто парковочных пространств

Парковочное пространство Казани увеличится на полторы тысячи мест до конца 2023 года

В Казани до конца года городской комитет по транспорту вместе с Управлением информационных технологий обновят приложение «Казанские паркинг». Заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров сегодня сообщил, что после обновления приложение работать быстрее, а также в нем появятся новые функции.

С его слов, количество оплаты парковки через приложение на телефоне в Казани растет и на данный момент составляет 69%. Отмечается, что оплатой через смс-сообщения пользуются 29%. И лишь 2% предпочитают оплату через паркомат.

Как отметил Ильдар Шакирова, автомобилисты совершили 12,3 миллиона парковочных сессий в Казани с 2015 года. Больше 326 автомобилистов зарегистрированы на сегодняшний день на порталах «Казанский паркинг» и «Горпарковка».