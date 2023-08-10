Установят исторические надгробные плиты: в Казани появится новая пешеходная зона

В Казани обустроят пешеходную зону со смотровыми площадками на спуске с Ульянова-Ленина

В Казани на спуске с улицы Ульянова-Ленина на Тихомирнова обустроят новую пешеходную зону со смотровыми площадками. Это стало известно из документов, которые были опубликованы на сайте госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Сообщается, что площадь застройки будет более 600 квадратных метров. Лестницы, на которых появятся смотровые площадки, будут спускаться от Ульянова-Ленина к пешеходному переходу на Тихомирнова. На одной из площадок установят обломки исторических надгробных плит, которые были обнаружены в этом месте. Облагородят и прилегающие территории.

Помощница главы Татарстана Олеся Балтусова выступила инициатором проекта. Сам глава РТ Рустам Минниханов одобрил его во время одной из пешеходных прогулок по центру Казани. Подготовка документа велась на протяжении шести лет. На данный момент неизвестно, когда будут выполнять работы и сколько они будут стоить.