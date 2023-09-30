Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Российский миллиардер Алишер Усманов пообщал выделить 150 млн рублей на ремонт школе олимпийского резерва по фехтованию в Казани. Согласно информации "Бизнес Онлайн", власти Татарстана обратились к олигарху с просьбой о помощи в финансировании ремонтных работ, на что Усманов с радостью согласился.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск дополнительных средств из республиканского бюджета. Все собранные средства будут направлены на выстраивание нового пристроя со специализированным залом.

Отметить, что предварительный проект уже готов, поскольку золотая медалистка Олимпийских игр в Токио, рапиристка Марта Мартьянова из Казани, поддержала инициативу и сделала значительный вклад в разработку проекта.