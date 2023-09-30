Новости Казани
· Алина Алмакаева

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

«БИЗНЕС Online»

Подписаться в Telegram

Российский миллиардер Алишер Усманов пообщал выделить 150 млн рублей на ремонт школе олимпийского резерва по фехтованию в Казани. Согласно информации "Бизнес Онлайн", власти Татарстана обратились к олигарху с просьбой о помощи в финансировании ремонтных работ, на что Усманов с радостью согласился.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск дополнительных средств из республиканского бюджета. Все собранные средства будут направлены на выстраивание нового пристроя со специализированным залом.

Отметить, что предварительный проект уже готов, поскольку золотая медалистка Олимпийских игр в Токио, рапиристка Марта Мартьянова из Казани, поддержала инициативу и сделала значительный вклад в разработку проекта.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

Интересное в Казани

день назад

Продлеваем лето сочными фруктами: казанцы продегустировали Египетское манго

сетка для вытяжки на кухне от тараканов

Новости Татарстана

день назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Интересное в Казани

2 дня назад

7 неочевидных повседневных привычек, которые приводят к потере зубов — у вас они тоже есть

аренда плоттеров в Москве

Новости Татарстана

день назад

Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

Новости Татарстана

день назад

Завершился отзывом заявки: в РТ вновь ищут председателя Верховного суда

Новости Казани

день назад

Идеальный инвестор - отельер: в Казани выставили на продажу объект культурного наследия

Новости Казани

день назад

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

Новости Татарстана

день назад

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»
Лонгриды
час назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Казани

час назад

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Полезное

день назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нацбанке Татарстана прошел день открытых дверей

Новости Татарстана

3 часа назад

Стал известен состав на игру «Рубин»-«Краснодар»

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Новости Казани
22 часа назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

Спортивные новости Казани

23 часа назад

Результаты аннулируются: российская легкоатлетка Коробкина была дисквалифицирована за допинг

Новости Казани

день назад

Участие бесплатное: в Казани стартует новый образовательный проект «Как стать ученым?»

Новости Татарстана

день назад

Отношения опираются на прочные традиции дружбы: глава РТ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в России
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями