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Ушел и пропал: в Казани начались поиски пропавшего 85-летнего пенсионера

В Казани начались поиски пропавшего пенсионера
Ушел и пропал: в Казани начались поиски пропавшего 85-летнего пенсионера

Фото: tgstat.ru

В Казани начались активные поиски 85-летнего пенсионера Люфа Каримова. Мужчина вышел из дома накануне, 13 марта. Куда он пошел и где может находиться сейчас, неизвестно.

Известно, что пожилой мужчина ростом около 170 сантиметров, имеет нормальное телосложение, седые с залысиной волосы и светло-серые глаза. На момент пропажи на нем была куртка серого цвета, черные с сероватым оттенком штаны, коричневые ботинки и серая с козырьком шапка.

Всех, кто видел этого мужчину, просят позвонить по телефонам 112 или 8 (800) 700-54-52.

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