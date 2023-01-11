Уроженка Казани Камила Валиева стала спортсменкой года в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос граждан России. Спрашивали имя самого лучшего спортсмена в РФ в минувшем 2022 году.

По итогам голосования россияне признали лучшей фигуристку Камилу Валиеву. Уроженку Казани выбрали 7% опрошенных респондентов. В прошлом году Валиева стала чемпионкой Европы и победительницей Олимпиады-2022 в командном виде.

Второе место по итогам опроса занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%).

Также жители России среди лучших спортсменов прошедшего года называли Алину Загитову, Евгению Медведеву, Федора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова. Они набрали по 1%.