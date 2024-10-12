Уроженец Украины может перейти в казанский «Ак Барс»

Экс-нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев не исключает возможность вернуться в команду столицы Татарстана. Об этом сообщает Metaratings.

Ткачев отметил, что в жизни возможно всё, и поэтому не стоит исключать такой поворот событий. Однако хоккеист подчеркнул, что пока ни разу не обсуждал эту тему с представителями «Ак Барса».

Спортсмен также предположил, что после окончания его контракта с «Трактором», который он представляет в настоящее время, маловероятно, что переговоры с «Ак Барсом» продолжатся. Нападающий считает, что будет более правильным вести переговоры только с челябинским клубом, если он проявит интерес к продлению соглашения.

Напомним, что Владимир Ткачев родом из Днепропетровска. Он - воспитанник «Ак Барса». За молодежный клуб Ткачев выступал с сезона 2009/10, а первый раз сыграл в основном составе казанцев сезоне 2012/13. За время игры в «Ак Барсе» спортсмен провел 378 матчей.