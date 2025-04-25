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Уроженец Казани стал новым природоохранным прокурором Удмуртии

Юрист I класса Назим Псардия, ранее работавший ...

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Назим Псардия официально вступил в должность Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора. Об этом сообщил БИЗНЕС Online со ссылкой на собственный источник, а также подтвердил сам Псардия.

Представление нового руководителя надзорного органа состоялось 25 апреля в 9:00 мск, после чего он приступил к исполнению своих обязанностей.

Должность стала вакантной в феврале 2025 года после ухода Феликса Шадрина, который возглавлял природоохранную прокуратуру региона с декабря 2021 года и перешёл в одну из районных прокуратур Удмуртии.

Назим Псардия — юрист I класса, с большим стажем работы в прокуратуре Татарстана. В частности, он занимал должности помощника, затем заместителя Казанского межрайонного природоохранного прокурора. В 2019 году временно исполнял обязанности руководителя ведомства до назначения нового прокурора, затем вернулся на пост заместителя.

Одним из заметных эпизодов его карьеры стало участие в деле о территориальной схеме обращения с отходами в Республике Татарстан. В 2018 году Псардия представлял интересы жителей, выступавших против строительства мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе. Тогда природоохранная прокуратура поддержала истцов в суде, и Верховный суд Татарстана частично удовлетворил их иск.

Назначение Псардиа в Удмуртию рассматривается как усиление надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды, особенно с учётом его опыта работы по резонансным экологическим делам.

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