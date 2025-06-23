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Уровень безработицы в Казани достиг исторического минимума

Уровень безработицы в Казани остается на истори...

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В Казани уровень безработицы продолжает оставаться на исторически низком уровне — всего 0,17%. В данный момент на учете в центрах занятости состоит 1 116 человек, а в службе занятости представлено 7,1 тысячи вакансий. Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил, что динамика безработицы за последние годы продемонстрировала значительное сокращение — с 17 тыс. человек в 2020 году до 1,1 тыс. в 2024 году.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что главный вызов для предприятий города сегодня — дефицит кадров. Особенно это заметно в оборонной промышленности, где предприняты меры для привлечения молодежи и повышения заработных плат. В Татарстане на одного безработного приходится 16 вакансий, причем особенно востребованы специалисты в промышленности, здравоохранении и строительстве.

Источник: БИЗНЕС Online

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