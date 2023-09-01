Уроки диджеинга и кофейня: стали известны проекты, которые получат финансовую поддержку в Казани

В Казани проекты по сохранению родных языков получат финансовую поддержку

Два проекта Казани по сохранению и развитию родных языков получат финансовую поддержку. Они были представлены заместителю председателя Госсовета РТ Марату Ахметову в доме «Движения первых».

Столичный диджей BubbleGum презентовал проект «Уроки диджеинга и серия вечеринок "БиЮ"совместно с Scratch DJ School». Для подростков будет проведено обучение, а после они смогут выступить на вечеринках для молодежи и детей.

Рассказали Марату Ахметову и о концепции будущего общественного пространства с кофейней, которое планируют создать в доме «Движение первых» на Островского. В будущем также планируют открыть коворкинг и зону для мероприятий - инициатива поступила от молодых жителей Казани.

Всего финансовую поддержку получат десять проектов по сохранению родных языков в Татарстане. Среди них этно-рок фестиваль «ИкФолк», создание 15 видеороликов об исторических местах и достопримечательностях Арского района и другие.