Юноша в Казани шантажировал однокурсника интимными снимками: его будут судить

В Казани будут судить 19-летнего парня, который решил заработать, шантажирую однокурсника интимными снимками. За них он вымогал у друга деньги, сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Гaлиев.

Из материалов дела следует, что в минувшем году студент потребовал у приятеля деньги, обещая за это не распространять его интимные снимки. Получить он успел только 4 тысячи рублей.

Также студент решил взять у знакомого смартфон и сдал его в ломбард.

В итоге в отношении него возбудили дела о растрате и вымогательстве. Точку в этой истории предстоит поставить Советскому районному суду в Казани.

