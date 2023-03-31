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Юноша в Казани шантажировал однокурсника интимными снимками: его будут судить

Юноша в Казани шантажировал однокурсника интимными снимками: его будут судить
Юноша в Казани шантажировал однокурсника интимными снимками: его будут судить

Фото: социальные сети

В Казани будут судить 19-летнего парня, который решил заработать, шантажирую однокурсника интимными снимками. За них он вымогал у друга деньги, сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Гaлиев.

Из материалов дела следует, что в минувшем году студент потребовал у приятеля деньги, обещая за это не распространять его интимные снимки. Получить он успел только 4 тысячи рублей.

Также студент решил взять у знакомого смартфон и сдал его в ломбард.

В итоге в отношении него возбудили дела о растрате и вымогательстве. Точку в этой истории предстоит поставить Советскому районному суду в Казани.

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