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УНИКС сыграет с питерским «Зенитом» в Казани

УНИКС готовится к важной игре, которая состоитс...

Вечерняя Казань

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УНИКС готовится к важной игре, которая состоится в Казани с питерским «Зенитом» в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В первом домашнем матче сезона УНИКС продемонстрировал великолепную игру и с уверенной разницей в «+16» одержал победу над баскетбольным клубом «Самара». Этот успех придаст хозяевам уверенности перед встречей с «Зенитом». Питерцы также находятся в хорошей форме, одержав две подряд победы над московским МБА и саратовским «Автодором». Примечательно, что «Зенит» дважды сумел преодолеть отметку в 100 очков, демонстрируя яркую атакующую игру.

Встреча двух этих клубов обещает быть напряженной и насыщенной эмоциями. Любители баскетбола в Казани могут рассчитывать на зрелище, полное мастерства и борьбы за каждое очко. Впереди — не просто матч, а настоящая битва за лидерство в Единой лиге ВТБ.

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