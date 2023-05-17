Казанский УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" с красивым счетом и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС у себя дома обыграл "Локомотив-Кубань" в пятом по счету матче финальной серии плей-офф с красивым счетом 98:89. Счет в серии до четырех побед стал 4-1.

Наиболее результативным игроком у казанцев стал Ненад Димитриевич - 34 очка. У кубанцев самыми результативными стали Окаро Уйат и Джейлен Барфорд - 21 и 22 очка соответственно, пишет "Спорт Экспресс".

Чемпионом РФ УНИКС стал впервые, до этого команда шесть раз брала "серебро", восемь раз - "бронзу".