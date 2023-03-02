Умирать теперь нельзя - дорого: власти Казани подняли стоимость похорон в городе

Власти Казани увеличили стоимость похорон

Власти Казани своим решением увеличили стоимость похорон в городе, и умирать теперь совсем невыгодно. Теперь минимально похороны обойдутся в 7,7 тысячи рублей, тогда как ранее услуга оценивалась в 6,4 тысячи рублей. Соответсвующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов города.

В гарантированный перечень платных услуг включены предоставление и доставка гроба и аксессуаров - 2541,21 рубля, перевозка тела или останков до погоста (три часа - 1746,71 рубля). Также в перечне наиболее ощутимая часть расходов - рытье могилы и непосредственно захронение. Они обойдутся в 3,5 тысячи рублей.

При этом документы для погребения оформляются бесплатно. В постановлении уточняется, что новые цены действуют с 1 февраля 2023 года.