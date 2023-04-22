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Умер сразу и на месте: в Казани в ТЦ "Кольцо" на рабочего рухнула металлическая конструкция

В Казани в ТЦ "Кольцо" рабочего мгновенно раздавило рухнувшей металлической конструкцией
Умер сразу и на месте: в Казани в ТЦ "Кольцо" на рабочего рухнула металлическая конструкция

Фото: Mash Iptash

В Казани 36-летний рабочий мгновенно погиб на месте после того, как на него упала металлическая конструкция в ТЦ "Кольцо". Трагедия разыгралась накануне.

По данным СКР РТ, мужчина из подрядной организации проводил очистку территории торгового центра от строительного мусора. На него свалилась металлическая конструкция, как уточняет Mash Iptash, это была металлическая плита.

Травмы мужчина получил несовместимые с жизнью, он умер мгновенно, на месте происшествия. Следком проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

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