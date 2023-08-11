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Уменьшает привлекательность транспорта для иностранцев: в автобусах Казани пропадают объявления на английском

В Казани из автобусов частично пропали объявления на английском языке
Уменьшает привлекательность транспорта для иностранцев: в автобусах Казани пропадают объявления на английском

Дарья Порсева

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Жители Казани заметили, что в общественном транспорте перестали отображаться остановки на английском языке. Ответ на вопрос о том, почему это произошло, дали представители мэрии города в комментариях под одной из публикаций у себя в телеграм-канале.

Горожане отметили, что уже не первый раз замечают - большинство маршрутов объявления остановок делают только на русском и татарском. На английском же информацию местные не слышали уже больше года.

Казанцы считают, что перевод на английский необходим для иностранцев и туристов. В мэрии же объяснили, что у города нет никаких обязательств использовать английский язык - остановки могут объявляться только на государственных языках РТ.

Напомним, что объявлять остановки на английском в Казани начали в 2010 году. Местные считают, что отсутствие таких обяъвлений уменьшает привлекательность общественного транспорта для иностранцев.

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