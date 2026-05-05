Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

С 15 по 18 мая в Казани будет ограничено движение транспорта по улице Годовикова. Закрытие связано с проведением работ по строительству тепловых сетей.

Полное перекрытие проезжей части планируется в районе дома №12 по улице Молодежной, сообщили в комитете внешнего благоустройства столицы Татарстана.

Водителям рекомендуется заранее спланировать маршруты и использовать альтернативные пути проезда в указанный период. Точное время начала и завершения работ будет уточнено дополнительно.