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"Улетные цены": что и почем на самом деле предлагает казанцам жесткий дискаунтер "Чижик"

В Казани открылись магазины новой торговой сети жесткого дискаунтера "Чижик" - что и почем на прилавках
"Улетные цены": что и почем на самом деле предлагает казанцам жесткий дискаунтер "Чижик"

Фото: открытые источники

X5 Group накануне объявила о старте в Татарстане новой торговой сети жесткого дискаунтера "Чижик". До конца текущего года планируется открыть 45 торговых точек в республике.

Первый магазин открыли в Казани на Проспекте Победы, 90Б. Еще один магазин сети открыли и в Авиастроительном районе на Белинского.
Жесткий дискаунтер обещает только честные цены, без лишних наценок. Так ли это, выяснили журналисты АиФ, посетив в первый день казанский "Чижик".

Куриные яйца тут продают по 69 рублей за десяток. Пачка сливочного масла обойдет в 119 рублей, тогда как в других магазинах средний ценник составляет более 150 рублей. Эскимо можно купить за 39 рублей.

В "Чижике" внимательно отбирают поставщиков, следят за качеством, минимизируют расходы, которые служат фактором удорожания товара.

14 апреля, в пятницу, будут открыты магазины на Четаева, 3 и на Саид-Галеева у вокзала. В субботу откроется "Чижик" на улице Зур Урам.

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