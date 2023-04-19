Украинец вербовал детей и угрожал учинить большой теракт в Казани

Украинец вербовал детей и угрожал устроить большой теракт в Казани
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На 19 апреля гражданин Украины Ярослав Овсюк обещал Казани "нечто ужасное", пишет РИАМО. Посты украинец, известный под псевдонином "Белая Роза", выкладывал в сеть, сообщает Mash.
Ранее тот же угрожающий терактами украинец подталкивал школьников Татарстана к совершению терактов. Но на этот раз решил все сделать сам.
Проживает Ярослав в городе Кривой Рог. Ранее он сулил подросткам деньги за стрельбу в общественном месте. Одного из завербованных им школьников в 2021 году задержали сотрудники ФСБ, он и рассказал, кто был его куратором.
Хакеры из Killnet подтвердили, что канал в телеграмм, на котором появились угрозы совершения теракта в Казани, принадлежит Овсюку. Они также сообщили, что подобные анонимные угрозы — это деятельность ЦИПсО и попытка запугать население РФ.