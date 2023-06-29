Указывал ложную информацию: в Татарстане руководитель ООО не платил налоги несколько лет
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В Татарстане в отношении руководителя ООО "Маркагрупп" было возбуждено уголовное дело. Причина - неуплата налогов, сообщили в СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, руководитель ООО с 2017 по 2022 года уклонялся от уплаты налогов на сумму, превышающую 156 миллионов рублей, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами.
Противоправную деятельность удалось выявить благодаря грамотно спланированным следственным действиям, оперативно-розыскным и другим мероприятиям. На данный момент специалисты проводят обыски и иные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.