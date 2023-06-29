Указывал ложную информацию: в Татарстане руководитель ООО не платил налоги несколько лет

В Татарстане на руководителя ООО «Маркагрупп» возбудили уголовное дело по неуплате налогов

В Татарстане в отношении руководителя ООО "Маркагрупп" было возбуждено уголовное дело. Причина - неуплата налогов, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, руководитель ООО с 2017 по 2022 года уклонялся от уплаты налогов на сумму, превышающую 156 миллионов рублей, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами.

Противоправную деятельность удалось выявить благодаря грамотно спланированным следственным действиям, оперативно-розыскным и другим мероприятиям. На данный момент специалисты проводят обыски и иные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.