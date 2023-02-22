"Угроза ракетного удара": в нескольких городах России, включая Казань, объявили воздушную тревогу, в МЧС РФ все объяснили
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В ряде городов России 22 февраля по радио объявили воздушную тревогу - она звучала на радио "Энерджи" и "Юмор.FM", пишет "БИЗНЕС Online".
По данным Mash, сирена звучала в Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске и Подмосковье.
Телеграм-канал пишет, что был взломан спутник Eutelsat W4.
"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
Данная информация является фейком и не соответствует действительности. "Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - заявили в МЧС России.