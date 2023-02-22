"Угроза ракетного удара": в нескольких городах России, включая Казань, объявили воздушную тревогу, в МЧС РФ все объяснили

В ряде городов России, включая Казань, объявили воздушную тревогу - МЧС объяснило, в чем дело

В ряде городов России 22 февраля по радио объявили воздушную тревогу - она звучала на радио "Энерджи" и "Юмор.FM", пишет "БИЗНЕС Online".

По данным Mash, сирена звучала в Белгороде, Саратове, Старом Осколе, Уфе, Воронеже, Казани, Новоуральске и Подмосковье.

Телеграм-канал пишет, что был взломан спутник Eutelsat W4.

"В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.

Данная информация является фейком и не соответствует действительности. "Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - заявили в МЧС России.