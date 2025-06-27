УФСБ Казани проводит учения по предотвращению теракта

В столице Татарстана сотрудники УФСБ провели учения, направленные на предотвращение теракта и задержание участников преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Татар-информ».

Основной целью учений было улучшение взаимодействия между оперативным штабом и различными службами и ведомствами в условиях, когда имитируется террористическая угроза, отметили в пресс-службе.

Источник: tatar-inform.ru