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УФСБ Казани проводит учения по предотвращению теракта

В столице Татарстана прошли учения УФСБ по пред...

Скриншот из видео Татар-информ

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В столице Татарстана сотрудники УФСБ провели учения, направленные на предотвращение теракта и задержание участников преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Татар-информ».

Основной целью учений было улучшение взаимодействия между оперативным штабом и различными службами и ведомствами в условиях, когда имитируется террористическая угроза, отметили в пресс-службе.

Источник: tatar-inform.ru

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