В Татарстане третьи сутки ищут пропавшую на заказе женщину-таксиста

В Татарстане третий день ищут женщину-таксиста. Юлия Леонтьева 11 мая на личном авто выехала из Нижнекамска в Елабугу, а потом перестала выходить на связь, сообщают волонтеры.

В последний раз ее белый KIA Rio видели у Александровского парка в Елабуге.

Приметы Юлии: рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, на голове афрокосички – синего, фиолетового, малинового цветов. На женщине в день исчезновения были голубая блуза, черные лосины, кроссовки черного цвета.

Всех, кто обладает информацией о том, где может быть женщина, просят позвонить волонтерам: Айгуль – 89053732135, Альбина – 89172604743.



