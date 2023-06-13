Удостоен различных медалей и наград: Фяргат Мухаметзянов стал заместителем главы МВД по РТ

Фяргат Мухаметзянов стал заместителем главы МВД по РТ

Новым замглавы МВД Татарстана стал Фяргат Мухаметзянов. Соответствующий назначению указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Известно, что Фяргат Мухаметзянов закончил Казанский государственный университет. Карьеру он начал с должности участкового инспектора милиции Вахитовского РОВД Казани, а после был назначен заместителем начальника УВД.

После этого, уже в 2009 году, он перешел на новую должность - заместителя начальника МВД по Татарстану. Здесь он проработал два года, а затем был назначен заместителем начальника полиции. За время работы он был удостоен различных медалей и наград.