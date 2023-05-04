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"Удивительное зрелище": жители Татарстана смогут увидеть "мрачную Луну"

Жители Татарстана смогут увидеть "мрачную Луну"
"Удивительное зрелище": жители Татарстана смогут увидеть "мрачную Луну"

Фото: открытые источники

5 мая почти в любом регионе РФ, и в Татарстане в том числе, можно будет наблюдать первое полутеневое затмение Луны, которое также называют "мрачной Луной". Уникальное небесное явление станет самым глубоким с февраля 2017 года, и в следующий раз подобное будет происходить только осенью 2042 года.

Лунное затмение стартует в 18:14 по московскому времени и завершится в 22:31, самая яркая фаза придется на 20:23.

Астрономы советуют всем, кто намерен насладиться небесным зрелищем, использовать бинокли или телескоп, чтобы рассмотреть всю красоту явления. Но и без них Луна будет выглядеть довольно мрачно.

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