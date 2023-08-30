Ударил кулаком в лицо: мужчина, избивший женщину в автобусе Казани, отделалась штрафом

Избивший пассажирку в автобусе Казани мужчина отделался штрафом в 5 тысяч рублей

В Казани 39-летний местный житель, который избил пассажирку в автобусе, был признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Напомним, что инцидент имел место 25 января 2023 года. Во время конфликта в салоне городского автобуса мужчина ударил одну из пассажирок кулаком в лицо. Однако, дебоширу этого не хватило - он схватил пострадавшую за шею и повалил ее на сиденье.

Позже мужчина сознался в содеянном и признал вину. Суд наказал его штрафом в размере пяти тысяч рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.