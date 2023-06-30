Удалили стакан гноя: в Челнах спасти мужчину с аденомой и гнойным очагом в предстательной железе

В Челнах спасли страдавшего от аденомы и гнойного очага в предстательной железе мужчину

В Набережных Челнах медикам удалось спасти 55-летнего мужчину, который страдал от аденомы и гнойного очага в предстательной железе. Урологи городской больницы №5 провели необходимую операцию. Сообщается, что пациент поступил в тяжелом состоянии, у него была высокая температура и задержка мочи. Медики поставили диагноз после ультразвукового исследования.

Главный хирург больницы Рустам Абдурахманов объявил, что ситуация была экстренной и без операционного вмешательства мужчина мог быть вовсе умереть. При этом возникли проблемы из-за предыдущей операции на сердце и применения сильнодействующих разжижающих кровь препаратов, что могло стать причиной кровотечения во время операции.

Врачам удалось успешно провести эндоскопическое дренирование гнойного очага в предстательной железе. Они удалили целый стакан гноя. Спустя месяц был проведен второй этап операции по удалению аденомы простаты и катетеров. Сейчас пациент уже вернулся домой.